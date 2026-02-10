ＪＲ東日本の路線で長時間運休などのトラブルが相次いでいる問題を受け、同社の喜勢陽一社長は１０日の記者会見で、「経営の根幹に関わる事態として重く受け止めている。全ての業務を抜本的に見直す」と謝罪した。コロナ禍で抑制していた鉄道修繕費を増額し、保守管理を強化する方針を明らかにした。同社の路線では１月１６日以降、山手線や京浜東北線が最大約８時間運転を見合わせたり、架線の断線で常磐線や宇都宮線が長時間