去年12月、茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された男の自宅周辺の川から凶器とみられる包丁とハンマーが見つかったことがわかりました。この事件は、去年の大みそかに水戸市で、ネイリストの小松本遥さんが頭を鈍器で殴られ、首を刃物で刺されるなどして、殺害されたもので、逮捕されていた元交際相手の大内拓実被告は10日、殺人の罪で起訴されました。捜査関係者への取材で、被告の自宅周辺の川から、事件