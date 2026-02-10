【目撃】ソフトバンクの春季キャンプは１０日から第３クールに突入。体調不良で宮崎入りが遅れていた王貞治球団会長（８５）が、満を持してキャンプ地、生目の杜運動公園に登場した。初めはパイプいすに座り、午前の投内連係を視察していた会長だったが、練習が終わるとおもむろに立ち上がって円陣に参加。約３分間にわたり、投手陣に身振り手振りを交えて熱い助言を送った。王会長は年末にインフルエンザを患ったことを踏まえ