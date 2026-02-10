新日本プロレス１１日の大阪大会で辻陽太（３２）の持つＩＷＧＰヘビー級王座に挑戦する「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のジェイク・リー（３７）が１０日、公開調印式で独特の世界観を披露した。決戦を直前に控えて辻と対峙したジェイクは、意気込みを問われると「散々しゃべってきたからね…。この場で何をしゃべろうか。本当にもう、意気込みだったり何だったり、全部その場で話しているんだよね私は。けど、改めて聞