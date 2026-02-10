【モデルプレス＝2026/02/10】女優の當真あみが2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。【写真】19歳人気女優、圧巻の脚線美披露◆當真あみ、スラリ美脚輝く當真は、グリーンとブルーのチェック柄のボウブラウスに黒のカーゴスカートを合わせた装いで登場。スカートからはスラリと伸びた美しい脚を披露した。コーディネートのお気に入りポイントを問