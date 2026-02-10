【モデルプレス＝2026/02/10】2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールが開催された。山下智久・横浜流星・新木優子ら、豪華セレブリティがフォトコールに出席した。【写真】32歳美人女優、美太もも全開のミニドレス姿◆「ディオール バンブーパビリオン」ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。