【30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC]】 9月 発売予定 価格：2,750円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-E00 ミャスティ[カラーC]」を9月に発売する。価格は2,750円。 今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、番組内で試作品を公開した。ミャスティは踊り子風の衣装を身に纏い、武器はチャクラム状の