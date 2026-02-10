【(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装ver.)】 8月 発売予定 価格：5,060円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「(仮)30MS シールダー/マシュ・キリエライト(新衣装ver.)」を発表した。発売は8月を予定しており、価格は5,060円。 本製品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場する「シールダー/マシュ・キリエライト」