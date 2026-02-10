船橋競馬の後半３個レースの馬単を当てる「トリプル馬単」は１０日、的中が１５口。５口あたりの払戻金は２億４０３４万７７７０円で、これまでの最高配当だった２億２８１３万１６５円（２０２１年６月１０日、大井＝５口あたり）を更新した。キャリーオーバー額が２億７５７６万３０１２円で迎えた船橋競馬の「トリプル馬単」。超巨額のキャリーオーバー効果か、この日の発売額は６億３６１１万４７３０円と、前日９日の２億