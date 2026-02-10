◆ＡＣＬＥアジアチャンピオンズリーグ・エリート▽第７戦神戸２―０ＦＣソウル（１０日・神戸市御崎公園球技場）すでにラウンド１６進出を決めている神戸は、ホームでＦＣソウルを破った。ＰＫ戦の末に勝利した今季公式戦初陣のＪ１百年構想リーグ開幕節・京都戦（６日・サンガＳ）から中３日。新任のミヒャエル・スキッベ監督（６０）は先発メンバー４人を入れ替えた。元日本代表ＧＫ権田のほか、ＤＦカエタノ、ジエゴ、