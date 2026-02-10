厚生労働省厚生労働省は10日、働く高齢者の労災を防ぐため、事業者に求める措置をまとめた指針を策定し、公表した。作業場所の明るさの確保や階段への手すり設置のほか、熱中症対策の充実も盛り込んだ。昨年5月に成立した改正労働安全衛生法で、高齢者の環境改善が努力義務となったための対応。同省は周知を進める。指針では「業務内容などの実情に応じ、労災防止に積極的に取り組む必要がある」と指摘。リスクを低減させる措