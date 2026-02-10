俳優の神木隆之介さんが結婚したことを、10日、所属事務所のホームページで報告した。神木さんは、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます」と結婚について報告した上で、「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と感謝の言葉をつづった。神木さんは、1993年5月19日