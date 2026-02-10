トヨタが「カローラ」より小さい「新型セダン」発表！トヨタのインドネシア法人「TAM」（トヨタ・アストラ・モーター）は2026年2月5日、ジャカルタで開催された「インドネシア国際モーターショー（IIMS）2026」において、コンパクトセダン「ヴィオス」のハイブリッドモデルを発表し、同日より販売を開始しました。TAMは今年でインドネシア設立55周年を迎えます。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「小さなセダン」です