「旦那も子どもも大好き。だけど義家族は苦手」と考えているママは、決して少なくないでしょう。しかしこれが原因で離婚まで考えるとなると、かなり悩んでいることがわかりますね。『家庭円満だけど、義実家と縁を切りたいから離婚したいです』夫婦仲や親子関係は良好だと話す投稿者さん。しかし過干渉で攻撃的な義母や義妹との関係に限界を感じて、離婚を考えるほどに悩んでいます。旦那さんは義家族を無視。「話しても無駄だ」と