帝国データバンクによると、山形県庄内町に拠点を置く木造建築工事業者、株式会社空間工房は、2月9日に山形地裁酒田支部に自己破産を申請したことがわかりました。負債総額はおよそ1億円と見込まれています 。 空間工房は2005年（平成17年）11月に設立された木造建築工事業者です。木造住宅の建築を主体とし、事務所の新築やリフォーム工事なども手がけ、2021年9月期にはおよそ1億7200万円の年売上高を計上していまし