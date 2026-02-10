2026年2月10日に発表された静岡県の2026年度の当初予算案。示された2つの柱が「財政の健全化」と「未来への投資」です。 【写真を見る】オスフェリオンバイオマテリアルが開発する人口骨 “両利き”の予算編成で「幸福度日本一」の県を目指します。 ＜鈴木康友 静岡県知事＞ 「2026年の予算はズバリ、『未来を育む両利き予算』とさせていただきました」 2026年度の当初予算案を説明する会見で鈴木知事が強調した「両利き」