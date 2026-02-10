2024年2月、知人の男子高校生に暴行を加え、浜名湖につながる川に投げ入れて殺害したなどとして、1審で懲役17年の判決を受けた男について、控訴審の初公判が東京高裁で開かれました。 【写真を見る】知人の男子高校生に暴行を加え、浜名湖につながる川に投げ入れて殺害した事件 殺人、監禁、傷害の罪に問われているのは、浜松市中央区の無職の男（23）です。 一審の判決によりますと、被告は2024年2月、 知人と共謀し、静岡県湖