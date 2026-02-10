2月9日に発生した島田市の山林火災は、10日朝の時点で約6000平方メートルを焼き、いまだ鎮圧に至っていません。こうした火災を未然に防ごうと、2026年から運用が始まったのが林野火災注意報と林野火災警報です。 【写真を見る】「警報が出たら火の粉が飛ぶような行為は禁止」山火事を防ぐ"新情報" 林野火災注意報と林野火災警報 違反者には罰則も【わたしの防災】 場合によっては罰則もあるこの制度。私たちの行動に変化が