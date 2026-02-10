静岡県東伊豆町の動物園では、「桜の木から絶対に落ちない」アリクイが散歩をして、受験生の合格を祈願するイベントが行われています。 【写真を見る】アリクイが河津桜の木の上を散歩する姿を公開=伊豆アニマルキングダム ＜柴田寛人記者＞ 「アリクイが器用に登っていきます。体が大きいですが、安定感があります」 東伊豆町の伊豆アニマルキングダムは、受験生に「桜咲く」や「絶対に落ちない」というゲン担ぎをしてもら