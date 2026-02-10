「中国国際輸入博覧会」のトヨタのブースで展示された、中国の小馬智行（ポニー・エーアイ）と共同開発したロボタクシー＝2025年11月、中国上海市（共同）【北京共同】トヨタ自動車は10日までに、中国で人工知能（AI）やセンサーを搭載して無人走行を実現する「ロボタクシー」の量産を始めたと発表した。中国のベンチャー企業、小馬智行（ポニー・エーアイ）と共同開発した。広東省の工場で生産し、年内に大都市で千台規模を配備