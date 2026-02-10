米国・ＷＷＥのスーパースター、中邑真輔（４５）が１０日、６２歳で死去した安田忠夫さんを追悼した。中邑は自身のＸ（旧ツイッター）で「安田忠夫さんが亡くなりました。デビュー戦の相手で、総合格闘技とプロレスの両立を経験した方だからこそ、それに挑んでいた当時若手の自分に何度も気をかけてくださったことを忘れません。ご冥福をお祈りします。安らかに」と、当時の特集記事写真とともに安田さんへの思いをつづった。