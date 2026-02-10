【モデルプレス＝2026/02/10】2月13日にオープンする「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」のメディア向け内覧会に潜入。ここでは施設やフード、オリジナルキャラクターを紹介する。【写真】人気アーティストが手掛ける“KAWAII”施設◆新しいエンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」は、アーティスト・増田セバスチャン氏がプロデュースする“KAWAIIのワンダーランド”