■これまでのあらすじ事故物件に住む妻は怪現象の連続に疲れきっていた。そんな中、ある大雨の夜、寝静まった部屋のどこかからオルゴールの音色が。音をたどっていくとぬいぐるみがひとりでに動いていた！さらにカーテンが大きく揺れ…庭に髪の長い女が立っていた!?真夜中に庭に髪の長い女が立っていたんです！私の見間違いなんかじゃない…！！警察を呼んで調べてもらいましたが、雨で足跡などは確認できなかったそうです。あれ