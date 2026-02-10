乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月5日（木）の放送では、番組から誕生日プレゼントでもらった「おはぎ」を食レポしました。乃木坂46の井上和◆「後でゆっくり全部食べたい」井上：前日（2月4日）の授業の最後で、素敵なおはぎのプレゼントをいただいたんですよ！ おはぎケーキ的なものをいただきまして