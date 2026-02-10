秋田朝日放送 秋田県仙北市西木町で１０日、「上桧木内の紙風船上げ」が行われています。大雨被害からの復興の願いも込めて今年も大きな紙風船が打ち上げられています。 「上桧木内の紙風船上げ」は１０日午後４時４０分ごろから打ち上げが始まり、地元の小中学生や園児らが絵付けをした紙風船が打ち上げられました。会場には秋田県の内外から多くの見物客が訪れにぎわっています。 上桧木内地区は、去年８月の豪雨で近く