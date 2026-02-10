秋田朝日放送 自民党が圧勝した今回の衆議院議員選挙で、秋田県内３選挙区では自民が２勝し国民民主が１議席を守りました。選挙戦の様相や有権者の選択を候補者の「最後の訴え」とＡＮＮが行った出口調査の結果から担当記者が読み解きます。 ※動画ニュース配信でご覧ください。