秋田朝日放送 ２月１４日のバレンタインデーに大切な人に花を贈ってもらおうと、ＪＲ秋田駅の連絡通路に花のモニュメントが完成しました。 チョコレートのイメージがあるバレンタインデーですが、多くの国ではお互いに愛や感謝の気持ちを伝え合う日とされていて、男性から女性に花をプレゼントする習慣があるといいます。 秋田県内の生花店などによるフラワーバレンタイン推進委員会は、毎