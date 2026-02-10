根強い円買い圧力、調整後にドル円１５５．０５付近まで下落＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、根強い円買い圧力が観測されている。ドル円は東京市場で156円台前半から155円台前半へと下落したあと、ロンドン序盤にかけては155円台半ばへと反発した。しかし、足元では再び155円割れ目前まで安値を広げている。クロス円も同様の値動きで、ユーロ円は184円台後半まで下落後、185円台前半に反発も、再び184円台後半に