秋田朝日放送 ８日に投開票が行われた衆院選の秋田県内の期日前投票率は３８．５０％で全国トップとなりましたが、大雪に見舞われた県北部の６つの市町村では前回を下回りました。 秋田県選挙管理委員会によりますと、県内の期日前投票をした有権者は３０万３６４１人で期日前投票率は３８．５０％でした。都道府県別では全国トップです。 一方で市町村別にみると、鹿角市や大館市、北秋田市など大雪に見舞われた６つの市