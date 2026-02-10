元日向坂４６で女優の影山優佳が１０日、自身のＳＮＳを更新。雑誌のオフショットを披露した。インスタグラムに「週刊ビッグコミックスピリッツ ２０２６年１１号表紙巻頭を務めさせていただいてます」とつづり、背中が見えるコーデで髪をまとめ上げる様子や、二の腕あらわなノースリーブトップス姿など、雑誌のオフショットを複数アップした影山。「久しぶりにスピリッツに戻って来れて、また呼んでくださったチームの皆さ