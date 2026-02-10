巨人は１０日、４月３０日（木）の広島戦（東京Ｄ）で、さくらももこ原作の「コジコジ」とのコラボレーション企画を開催すると発表した。特典として、描き下ろしイラストをつかったオリジナルホログラムステッカーが来場者全員にプレゼントされる。またコジコジがグラウンドに登場するほか、場内のビジョン、サイネージでも特別演出で球場を盛り上げる。オリジナルグッズの販売や企画チケットも予定されている。企画チケット