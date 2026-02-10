俳優の遠藤憲一が１０日、都内で配信映画「エンジェルフライトＴＨＥＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで１３日から世界配信）完成披露試写会に出席した。主演の米倉涼子が麻薬取締法違反容疑で書類送検から不起訴になった後、初の公の場。遠藤は米倉の顔を見ながら「涼子ちゃん、よかったね。涼子ちゃん、元気です。それにつきます」。米倉の手をとって、喜びを表した。米倉とは２４年に終了