俳優の神木隆之介さん（32）が結婚したことを10日、公式サイトで発表しました。■神木隆之介さんのコメント全文お世話になっている皆様へいつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。2026年