「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）ホープフルＳ覇者ロブチェンが春のクラシックに向けて始動する。新馬戦を逃げて快勝。２戦目の前走は馬群の中で折り合いに専念し、直線は外に持ち出してライバルをねじ伏せた。クラシック出走は賞金的に心配はないとはいえ、２歳中距離王者としてふがいないレースはできない。「新馬戦後に実が入り、急にグンと良くなった。さらに良くなっているんじゃないかな」と杉山晴師。本番に弾みを