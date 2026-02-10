「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）史上初の連覇を狙う日本のフォーエバーヤングが断然の主役だ。昨年はロマンチックウォリアーとの死闘を制し、海外Ｇ１初Ｖ。そこから日本調教馬として初めてＢＣクラシックを制すなど、大きな飛躍を遂げた。ダート馬初となるＪＲＡ年度代表馬にも輝き、エクリプス賞では日本調教馬初の最優秀古馬ダート牡馬に選出。名実ともに充実期を迎えた５歳牡馬が、世界最高賞金レ