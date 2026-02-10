「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）強い明け４歳世代の一角を担うエリキングが、２６年初戦に臨む。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８５秒４−１０秒８をマークし、０秒１先着。着々と出撃準備が進んでいる。デビュー３連勝でクラシック候補となったが、昨年の３冠は１１、５、２着。無冠に終わった悔しさを糧に、前哨戦Ｖで春のＧ１に弾みをつける。昨年の天皇賞・春Ｖ以降、休養していたヘデントールが戦列に復