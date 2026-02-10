「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）昨年覇者エンブロイダリーは桜花賞を連勝。桜に直結するレースとして注目が集まる今年も、素質馬が集結した。そのなかでも注目は阪神ＪＦ２着のギャラボーグ。１週前の栗東ＣＷの併せ馬では僚馬に首差先着を決め、６Ｆ８１秒１−１１秒１をマーク。杉山晴師は「牝馬である程度テンションが高いので、カッカしないようにしていますが、今は大丈夫。どういう競馬をしてくれるか」