大阪・関西万博のパビリオンなどで活躍した“手持ちデバイス”が、大阪市立科学館に集合し、新収資料展『万博体験のパートナー、手持ちデバイス展』が2月18日から実施されることが決まった。【写真】大阪市立科学館『万博体験のパートナー、手持ちデバイス展』に集結する“手持ちデバイス”たち“手持ちデバイス”は、万博でさまざまなパビリオンの展示体験用に配布され、体験のパートナーとなった。位置情報や心拍データ計測