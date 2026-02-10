婚約中の歌舞伎俳優・中村橋之助と元乃木坂４６・能條愛未が、１０日放送の日本テレビ系「踊るさんま御殿」に出演。橋之助のケチに端を発する、仰天のカップル間ルールを告白した。トークテーマは「夫婦のトラブル解消」で、能條は「ハワイ、グアム、セブ島、いろんなとこに連れて行ってくれましたが、お金の使い方が豪快ですがすがしい。ただ、その分、普段の生活における倹約家ぶりがすごくて」と金銭にまつわるギャップを暴