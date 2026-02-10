◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）神戸2―0FCソウル（2026年2月10日神戸市御崎公園球技場）神戸はホームでFCソウル（韓国）に2―0で快勝した。今季就任したミヒャエル・スキッベ監督に本拠地初勝利をプレゼントし、首位をキープした。均衡を破ったのは、反骨のストライカーだった。後半24分、FW武藤嘉紀が自陣からボールを運んでエリア外から右足ミドルシュート。「去年はほぼ休んでしまって全然良いシーズ