読売新聞は東日本大震災の被災地１９か所について、発生直後と現在の様子を比較できる３Ｄ（立体）映像を作成し、読売新聞オンライン「３Ｄで残し伝える東日本大震災」で公開した。本社機やヘリなどで撮影した計７万５千枚ほどの写真から、最新技術を使って当時と現在の３Ｄを作成。それらを組み合わせることで、３Ｄに時間軸を加えた「４Ｄ」に編集した。このうち、福島県の東京電力福島第一原子力発電所は３キロ・メートル