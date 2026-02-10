「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・予選」（１０日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）が予選１回目からガッツポーズを繰り出した。最初のエアで２回ひねりを繰り出し、第２エアではコーク１４４０（４回転）は温存。それでもコーク１０８０（３回転）をしっかり決めて納得の滑りでゴール直後に右腕を突き上げた。８５・４２点の高得点をマークす