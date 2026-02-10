大雪により家屋の倒壊の恐れがあるとして県は9日、自衛隊に災害派遣を要請しました。魚沼市で始まった雪下ろし作戦。隊員の活動に密着しました。民家の屋根に積もった2メートルほどの雪。そのまわりに集まっていたのは自衛隊の隊員です。〈隊員〉「いま雪ぴが屋根からはみ出ているような状況なので」住民を避難させたうえで始まった雪下ろし作戦。県は大雪により家屋の倒壊の恐れがあるとして9日、魚沼市に自衛隊の災害派遣