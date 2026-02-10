（桃園空港中央社）台湾のスターラックス（星宇）航空は10日、台湾の航空会社として初めて導入したエアバスA350-1000型機を、台北（桃園）―東京（成田）線に就航させた。同社は今後、同型機を順次長距離路線に投入し、高品質な飛行体験を提供するとしている。搭乗待合室では記念イベントが開かれた他、写真撮影スペースも設置された。関係者が乗客らと台湾航空産業の新たな門出を見届けた。機体は消防車による放水アーチで歓迎を