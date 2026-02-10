ずざっ▶▶この作品を最初から読む「母親になる」、それは「獣になる」ということ――？ふと目にした、余裕を失い子育てに追われる母親の姿。「自分はそうはならない」と思っていた玲奈。しかし、妊娠・出産、そして育児を経て、玲奈の心と身体は少しずつ変化していきます。そんな中、引っ越した古いマンションの部屋で、前の住人の子どものものと思われるおもちゃが繰り返し見つかるようになり……。朱野帰子さんの怪談