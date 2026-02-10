カーリング女子日本代表・フォルティウスのサード、小野寺佳歩（34）が2月7日、自身のXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪開会式をリモートで見守った際のチーム集合ショットを公開した。投稿では「しっかりと入場させていただきました」とつづり、公式ウェアに身を包んだメンバー5人がテレビの前に集まった様子を報告。現地に姿はなかったものの、日本選手団の入場行進を画面越しに見届ける形で、