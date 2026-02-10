女優の波瑠、俳優の横浜流星（29）らが10日、12日にオープンする東京・代官山の「ディオールバンブーパビリオン」のPRイベントに出席した。トレンチコート姿で臨んだ波瑠は、バレンタインデーにちなみ「自分で食べるチョコを楽しみにしている。これを食べるというチョコは家に買ってあります」と明かし、笑顔を見せた。横浜は上下デニムスタイル。ブランドのコンセプトにちなみ、心が満たされる瞬間を問われると「芝居を