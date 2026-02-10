TSMC熊本第2工場の予定地（奥）。手前は第1工場＝2025年10月、熊本県菊陽町半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は10日、熊本県で開いた取締役会で設備投資のため全社で449億6200万ドル（約6兆9800億円）の予算を承認した。台湾メディアによると日本で取締役会を開いたのは初めて。設備投資は先端半導体の生産能力拡大や工場建設を含む。半導体の需要予測や技術開発の計画を踏まえて投資額を決めたと説明した