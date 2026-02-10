イラン中部イスファハンの核関連施設＝1日（PLANETLABSPBC提供・ロイター＝共同）【イスタンブール共同】米国がイランとの核協議で、ウラン濃縮施設をイラン国外に建設してイランと周辺国が共同管理する構想を示し、イランが前向きな姿勢を伝達したことが10日、イラン外交筋への取材で判明した。将来的にはイラン国内でのウラン濃縮を凍結する用意があるとアピールして核協議を進展させ、軍事圧力を強める米国との衝突を回避