「減税日本・ゆうこく連合」の原口一博共同代表が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（53）の投稿に反応した。衆院選で原口氏の落選が報道されると、堀江氏は「原口ザマァ」とコメント。また「ガチ反ワクが国会から1人消えたのは朗報以外の何者でもない」などとつづっていた。この投稿を引用すると、原口氏は「おおー。コメントしてくれている。この原口とは、おそらく？」とリプライを送っていた。